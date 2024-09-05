Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе оценил свой старт в «Реале»

05 Сентября 2024 • 17:44 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился комментарием о старте своей карьеры в Испании.

— С «Реалом» все складывается очень хорошо. Мы уже выиграли трофей! — приводит слова французского футболиста известный журналист Фабрицио Романо.

Стоит сказать, что Мбаппе пополнил состав «Реала» в летнее трансферное окно, отказавшись от продления сотрудничества с «ПСЖ».

В футболке испанского гранда 25-летний нападающий смог забить уже три гола, появившись на поле в пяти играх в различных турнирах.

Добавим, что трудовой договор Мбаппе с «Реалом» рассчитан до конца июня 2029 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе

Новости по матчу

Сегодня, 05 Сентября
17:44
Мбаппе оценил свой старт в «Реале»
05:22
Неймар прокомментировал отсутствие Родриго в списке претендентов на «Золотой мяч» 2
04 Сентября
23:38
Карвахаль оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
22:49
Мбаппе номинирован на «Золотой мяч» в седьмой раз – ему всего 25 лет
21:55
Мэр Мадрида попросил Винисиуса извиниться 1
15:26
Хоселу высказался о первых матчах Мбаппе в футболке «Реала» 1
15:00
Карвахаль высказался насчёт возможного перехода в МЛС
03 Сентября
23:08
Мбаппе удивлён «Реалом»
22:23
Васкес поделился ожиданиями от Мбаппе
14:02
Стало известно, будет ли «Реал» продлевать контракты с Карвахалем и Менди
10:40
Стало известно, когда Тчуамени и Менди вернутся в строй 2
06:10
Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» на чемпионство после уверенного старта 1
04:54
«Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти 12
04:44
Рафинья: «Винисиус во время матчей и Винисиус в жизни – два разных человека»
02:12
Игрок «Барселоны» Рафинья: «Меня удивили результаты «Реала»
00:36
Бальде: «Барселону» не должен беспокоить приход Мбаппе в «Реал»
02 Сентября
05:00
Анчелотти: «Перерыв на матчи сборных – это не очень хорошо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Спартак» обратился к Черчесову «Спартак» покупает нового нападающего «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти Мбаппе назвал основного пенальтиста «Реала» Сборная Испании может потерять Ямаля «Спартак» договорился с новым легионером Гюндоган эмоционально прокомментировал новость о переходе Осимхена в «Галатасарай» «Реал» хочет купить сразу трёх звёзд – названы все имена
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева
Спортивные новости
Медведев проиграл Синнеру в 1/4 финала US Open Гол Гусева не помог «Динамо» в матче КХЛ с «Куньлунем» «Авангард» выиграл у «Сибири» на старте сезона КХЛ Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Сентября
17:44 · Испания. Ла Лига
Мбаппе оценил свой старт в «Реале»
15:04 · Германия. Бундеслига
Тер Штеген: «Я всегда хотел быть первым номером в сборной»
14:50 · Испания. Ла Лига
Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч»
14:27 · Испания. Ла Лига
Стало известно кто заменит Иско в «Бетисе» слухи
14:22 · Испания. Ла Лига
Моуринью хочет подписать игрока «Реала»
13:41 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда де Йонг приступит к тренировкам слухи
13:36 · Испания. Ла Лига
Гави должен вернуться в строй в ноябре
13:33 · Испания. Ла Лига
Педри: «Мы стали работать гораздо усерднее, чем раньше»
12:03 · Испания. Ла Лига
Карвахаль высказался о Ямале
11:34 · Испания. Ла Лига
Ямаль высказался о номинации на «Золотой мяч»
10:43 · Англия. Премьер-лига
Педри назвал игрока другого клуба, которого хотел бы видеть в «Барселоне» 1
09:42 · Испания. Ла Лига
Защитник «Реала» Карвахаль ответил, готов ли завершить карьеру
09:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» не отпустил полузащитника в «Монако» Головина
08:25 · Испания. Ла Лига
Почеттино высказался о нападающем «Реала» Мбаппе
08:14 · Испания. Ла Лига
Не Винисиус и Мбаппе: Хоселу выбрал в «Реале» обладателя «Золотого мяча»
07:57 · Испания. Ла Лига
Звезда «Барселоны» заявил, что футбол разрушает человека
07:51 · Испания. Ла Лига
Семь игроков «Реала» номинированы на «Золотой мяч», от «Барселоны» - только двое
07:42 · Испания. Ла Лига
Кроос высказался о номинации на «Золотой мяч» после завершения карьеры 1
07:37 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» 5
07:30 · Испания. Ла Лига
Карвахаль оценил работу президента «Реала» Переса
07:24 · Испания. Ла Лига
Педри назвал свою цель на сезон
07:23 · Испания. Ла Лига
В «Реале» отреагировали на номинацию Лунина на приз имени Льва Яшина
05:47 · Испания. Ла Лига
Модрич объяснил, почему не завершает карьеру в сборной Хорватии 1
05:22 · Испания. Ла Лига
Неймар прокомментировал отсутствие Родриго в списке претендентов на «Золотой мяч» 2
01:31 · Испания. Ла Лига
​Карвахаль: «Винисиус не прав» 3
Все новости
Рекомендуем