Мбаппе оценил свой старт в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился комментарием о старте своей карьеры в Испании.

— С «Реалом» все складывается очень хорошо. Мы уже выиграли трофей! — приводит слова французского футболиста известный журналист Фабрицио Романо.

Стоит сказать, что Мбаппе пополнил состав «Реала» в летнее трансферное окно, отказавшись от продления сотрудничества с «ПСЖ».

В футболке испанского гранда 25-летний нападающий смог забить уже три гола, появившись на поле в пяти играх в различных турнирах.

Добавим, что трудовой договор Мбаппе с «Реалом» рассчитан до конца июня 2029 года.