Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч»

«Нужно не обращать на это внимание. Если тебя сравнивают с лучшими в истории, значит ты все делаешь правильно. Меня это не волнует, я остаюсь самим собой. Для меня важно создать свое наследие», - передает слова 17-летнего форварда газета Marca.