Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч»

Нападающий сборной Испании и каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал сравнения с аргентинцем Лионелем Месси.
«Нужно не обращать на это внимание. Если тебя сравнивают с лучшими в истории, значит ты все делаешь правильно. Меня это не волнует, я остаюсь самим собой. Для меня важно создать свое наследие», - передает слова 17-летнего форварда газета Marca.
Напомним, что Ямаль номинирован на «Золотой мяч» в этом году. Месси не попал в число 30 претендентов на престижную награду. Лионель выигрывал «Золотой мяч» восемь раз. Вручение награды пройдет 28 октября в Париже.
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