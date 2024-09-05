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Стало известно кто заменит Иско в «Бетисе» слухи

05 Сентября 2024 • 14:27 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Бетис
«Бетису» придется справляться без Иско. Игроку предстоит снова операция.
В мае этого года у футболиста произошел перелом малоберцовой кости. После первой операции восстановление пошло не по плану, и у победителя Лиги чемпионов обнаружили образование ложного сустава. Из-за этого Иско предстоит повторная операция, и он с большой вероятностью выйдет на поле уже в следующем календарном году.
Несмотря на все сложности, хорошие новости также присутствуют. В ближайшее время должен восстановиться от травмы Седрик Бакамбу. Последний раз опытный форвард выходил в конце апреля. В прошлом сезоне за «Бетис» он успел сыграть всего четыре встречи.
По информации Diario AS, Бакамбу выйдет уже в первом матче после международной паузы.
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Евро-Футбол.Ру,
Седрик Бакамбу искоБетис

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