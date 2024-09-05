Стало известно кто заменит Иско в «Бетисе»

«Бетису» придется справляться без Иско. Игроку предстоит снова операция.

В мае этого года у футболиста произошел перелом малоберцовой кости. После первой операции восстановление пошло не по плану, и у победителя Лиги чемпионов обнаружили образование ложного сустава. Из-за этого Иско предстоит повторная операция, и он с большой вероятностью выйдет на поле уже в следующем календарном году.

Несмотря на все сложности, хорошие новости также присутствуют. В ближайшее время должен восстановиться от травмы Седрик Бакамбу. Последний раз опытный форвард выходил в конце апреля. В прошлом сезоне за «Бетис» он успел сыграть всего четыре встречи.

По информации Diario AS, Бакамбу выйдет уже в первом матче после международной паузы.