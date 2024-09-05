Моуринью хочет подписать игрока «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес может сменить чемпионат Испании на турецкую Суперлигу по завершении нынешнего сезона.

Согласно сведениям портала Todofichajes, в услугах 33-летнего правого латераля заинтересован главный тренер стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуринью. Турецкий гранд может подписать Васкеса летом следующего года, когда у игрока истечет срок действия контракта со «сливочными». Рыночная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.

Лукас выступает за «Реал» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел два поединка.