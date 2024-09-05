Стало известно, когда де Йонг приступит к тренировкам

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вернётся к тренировкам уже на следующей неделе. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, де Йонг отказался от операции и уже на следующей неделе приступит к тренировкам на поле. При этом специалисты говорят, что есть высокая вероятность рецидива травмы де Йонга.

Напомним, последний раз 27-летний полузащитник выходил на поле в апреле.

По итогам четырех сыгранных туров «Барселона» находится на вершине турнирной таблицы испанской Ла Лиги. На данный момент на счету «сине-гранатовых» 12 зачетных баллов.

В пятом туре «Барселона» встретится в гостях с «Жироной».