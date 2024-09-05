Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави должен вернуться в строй в ноябре

05 Сентября 2024 • 13:36 Комментировать
Жирона
...
Барселона
15.09 17:15

Каталонская «Барселона» пока не спешит с возвращением в строй своего полузащитника Гави. По информации от журналиста Алекса Пинтанеля, хавбек должен вернуться в ноябре.

Медицинский штаб «Барселоны» считает, что Гави будет безопасно вернуться именно в ноябре, так как после травмы, которую пережил футболист, лучше всего взять годовую паузу на реабилитацию. «Барселона» надеется, что это поможет избежать рецидивов в будущем.

Напомним, Гави год назад травмировал крестообразные связки колена в матче за сборную Испании. Полузащитник не смог помочь национальной команде на Евро-2024.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави

Новости по матчу

Сегодня, 05 Сентября
13:41
Стало известно, когда де Йонг приступит к тренировкам
13:33
Педри: «Мы стали работать гораздо усерднее, чем раньше»
11:34
Ямаль высказался о номинации на «Золотой мяч»
10:43
Педри назвал игрока другого клуба, которого хотел бы видеть в «Барселоне»
07:24
Педри назвал свою цель на сезон
00:44
Ямаль побил рекорд Неймара, оказавшись в числе номинантов на «Золотой мяч»
00:21
Два игрока «Барселоны» лидируют в топ-5 лигах по созданным явным моментам
04 Сентября
22:25
«Я испугался»: Педри признался, что боялся повторить судьбу Гави
21:50
17-летний Ямаль номинирован на «Золотой мяч»
06:56
Педри: «Хави постоянно критиковали, с Фликом всё стало спокойнее» 1
06:29
Ольмо высказался о затянувшейся регистрации в «Барселоне»
05:54
Пике поделился мнением об игре 17-летнего Кубарси
05:06
Ольмо: «Флик – одна из главных причин решения перейти в «Барселону»
04:44
Пике оценил перспективы «Барселоны» в текущем сезоне
01:22
Ольмо: «Мы с Рафиньей сразу нашли общий язык в «Барселоне»
00:32
Мингеса: «Барселона» всё ещё переживает переходный период»
03 Сентября
22:57
Кунде: «Теперь мне действительно нравится играть справа в защите» 1
15:30
Лапорта: «Барселона» может сыграть на «Камп Ноу» до конца года
15:21
Лапорта рассказал, как Левандовски помог «Барселоне» в трудный момент
15:05
Лапорта: «Мы никогда не планировали продажу Араухо и Кристенсена»
14:43
Лапорта: Приход Ольмо доказывает, что «Барселона» способна брать игроков высокого уровня
14:36
В «Барселоне» рассказали, почему не сохранили Канселу и Фелиша
14:29
Лапорта объяснил, почему Гюндоган покинул «Барселону»
14:20
Президент «Барселоны» отказался говорить о Нико Уильямсе
06:10
Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» на чемпионство после уверенного старта 1
05:17
Левандовски рассказал, сколько голов намерен забить в нынешнем сезоне
04:44
Рафинья: «Винисиус во время матчей и Винисиус в жизни – два разных человека»
04:27
Рафинья признался, что мог уйти из «Барселоны»
02:31
Алехандро Бальде: «Ямаль играет как ветеран»
02:12
Игрок «Барселоны» Рафинья: «Меня удивили результаты «Реала»
00:36
Бальде: «Барселону» не должен беспокоить приход Мбаппе в «Реал»
02 Сентября
23:55
Бальде высказался о решении своего друга Нико Уильямса не переходить в «Барселону»
23:17
Бальде: «Трудно понимать Флика, когда он говорит по-английски»
15:30
Левандовски: «Флик хочет создать атакующую команду»
10:52
Левандовски поздравил Мюллера с рекордом
05:17
Испанский журналист: «Ямаль выиграет «Золотой мяч» до 20 лет, если продолжит в том же духе» 1
02:10
Деку предлагал нескольким клубам купить де Йонга у «Барселоны» 4
01 Сентября
22:52
Деку принял решение по своему будущему в «Барселоне»
22:34
Деку может покинуть «Барселону» – он недоволен ситуацией в клубе 2
22:01
Фати не был близок к уходу из «Барселоны» – Флик нашёл для него роль 2
19:38
Болельщики «Барселоны» верят во Флика 6
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЖИРОНА БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева «Спартак» обратился к Черчесову Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Спартак» покупает нового нападающего «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл Мбаппе назвал основного пенальтиста «Реала» «Спартак» договорился с новым легионером Гюндоган эмоционально прокомментировал новость о переходе Осимхена в «Галатасарай» Сборная Испании может потерять Ямаля
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах «Реал» повторно потерял очки на островах Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева
Спортивные новости
Медведев проиграл Синнеру в 1/4 финала US Open Гол Гусева не помог «Динамо» в матче КХЛ с «Куньлунем» «Авангард» выиграл у «Сибири» на старте сезона КХЛ Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Сентября
14:50 · Испания. Ла Лига
Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч»
14:27 · Испания. Ла Лига
Стало известно кто заменит Иско в «Бетисе» слухи
14:22 · Испания. Ла Лига
Моуринью хочет подписать игрока «Реала»
13:41 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда де Йонг приступит к тренировкам слухи
13:36 · Испания. Ла Лига
Гави должен вернуться в строй в ноябре
13:33 · Испания. Ла Лига
Педри: «Мы стали работать гораздо усерднее, чем раньше»
12:03 · Испания. Ла Лига
Карвахаль высказался о Ямале
11:34 · Испания. Ла Лига
Ямаль высказался о номинации на «Золотой мяч»
10:43 · Англия. Премьер-лига
Педри назвал игрока другого клуба, которого хотел бы видеть в «Барселоне»
09:42 · Испания. Ла Лига
Защитник «Реала» Карвахаль ответил, готов ли завершить карьеру
09:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» не отпустил полузащитника в «Монако» Головина
08:25 · Испания. Ла Лига
Почеттино высказался о нападающем «Реала» Мбаппе
08:14 · Испания. Ла Лига
Не Винисиус и Мбаппе: Хоселу выбрал в «Реале» обладателя «Золотого мяча»
07:57 · Испания. Ла Лига
Звезда «Барселоны» заявил, что футбол разрушает человека
07:51 · Испания. Ла Лига
Семь игроков «Реала» номинированы на «Золотой мяч», от «Барселоны» - только двое
07:42 · Испания. Ла Лига
Кроос высказался о номинации на «Золотой мяч» после завершения карьеры 1
07:37 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» 2
07:30 · Испания. Ла Лига
Карвахаль оценил работу президента «Реала» Переса
07:24 · Испания. Ла Лига
Педри назвал свою цель на сезон
07:23 · Испания. Ла Лига
В «Реале» отреагировали на номинацию Лунина на приз имени Льва Яшина
05:47 · Испания. Ла Лига
Модрич объяснил, почему не завершает карьеру в сборной Хорватии 1
05:22 · Испания. Ла Лига
Неймар прокомментировал отсутствие Родриго в списке претендентов на «Золотой мяч» 1
01:31 · Испания. Ла Лига
​Карвахаль: «Винисиус не прав» 2
01:21 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч» 2
01:00 · Испания. Ла Лига
Родриго отреагировал на непопадание в список 30 претендентов на «Золотой мяч»
Все новости
Рекомендуем