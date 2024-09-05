Гави должен вернуться в строй в ноябре

Каталонская «Барселона» пока не спешит с возвращением в строй своего полузащитника Гави. По информации от журналиста Алекса Пинтанеля, хавбек должен вернуться в ноябре.

Медицинский штаб «Барселоны» считает, что Гави будет безопасно вернуться именно в ноябре, так как после травмы, которую пережил футболист, лучше всего взять годовую паузу на реабилитацию. «Барселона» надеется, что это поможет избежать рецидивов в будущем.

Напомним, Гави год назад травмировал крестообразные связки колена в матче за сборную Испании. Полузащитник не смог помочь национальной команде на Евро-2024.