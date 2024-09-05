Педри: «Мы стали работать гораздо усерднее, чем раньше»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался об изменениях в игре команды после прихода Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера каталонцев.

— Мы стали работать гораздо усерднее, чем раньше. Это видно по игре. Команда не сдается после 70-80 минут игры и продолжает поддерживать высокий уровень физической подготовки, — приводит слова Педри Barca Universal.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек появился на поле в четырех матчах чемпионата Испании и отметился одним забитым мячом.

После четырех туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своей копилке 12 набранных очков.