Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвахаль высказался о Ямале

05 Сентября 2024 • 12:03 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказался о своем партнере по национальной сборной Ламине Ямале, который выступает за «Барселону».

Опытный футболист отметил, что если смотреть на его возраст, то кажется невероятным, что он уже выступает в элите на таком уровне.

«Он очень хорошо адаптировался в национальной команде. Ямаль всё ещё ребёнок, поэтому ему нужно твёрдо стоять на ногах — но он отличный парень», — приводит слова Карвахаля The Athletic.

Напомним, что Ямаль был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, где сборная Испании стала триумфатором, в финале оказавшись сильнее сборной Англии (2:1).
 

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Даниэль Карвахаль Ламин Ямаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева «Спартак» обратился к Черчесову Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Спартак» покупает нового нападающего «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл «Реал» готовит подписание звёздного игрока за 0 евро Мбаппе назвал основного пенальтиста «Реала» «Спартак» договорился с новым легионером Гюндоган эмоционально прокомментировал новость о переходе Осимхена в «Галатасарай»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева
Спортивные новости
Медведев проиграл Синнеру в 1/4 финала US Open Гол Гусева не помог «Динамо» в матче КХЛ с «Куньлунем» «Авангард» выиграл у «Сибири» на старте сезона КХЛ Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Сентября
12:03 · Испания. Ла Лига
Карвахаль высказался о Ямале
11:34 · Испания. Ла Лига
Ямаль высказался о номинации на «Золотой мяч»
10:43 · Англия. Премьер-лига
Педри назвал игрока другого клуба, которого хотел бы видеть в «Барселоне»
09:42 · Испания. Ла Лига
Защитник «Реала» Карвахаль ответил, готов ли завершить карьеру
09:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» не отпустил полузащитника в «Монако» Головина
08:25 · Испания. Ла Лига
Почеттино высказался о нападающем «Реала» Мбаппе
08:14 · Испания. Ла Лига
Не Винисиус и Мбаппе: Хоселу выбрал в «Реале» обладателя «Золотого мяча»
07:57 · Испания. Ла Лига
Звезда «Барселоны» заявил, что футбол разрушает человека
07:51 · Испания. Ла Лига
Семь игроков «Реала» номинированы на «Золотой мяч», от «Барселоны» - только двое
07:42 · Испания. Ла Лига
Кроос высказался о номинации на «Золотой мяч» после завершения карьеры 1
07:37 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» 1
07:30 · Испания. Ла Лига
Карвахаль оценил работу президента «Реала» Переса
07:24 · Испания. Ла Лига
Педри назвал свою цель на сезон
07:23 · Испания. Ла Лига
В «Реале» отреагировали на номинацию Лунина на приз имени Льва Яшина
05:47 · Испания. Ла Лига
Модрич объяснил, почему не завершает карьеру в сборной Хорватии 1
05:22 · Испания. Ла Лига
Неймар прокомментировал отсутствие Родриго в списке претендентов на «Золотой мяч» 1
01:31 · Испания. Ла Лига
​Карвахаль: «Винисиус не прав» 1
01:21 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч» 2
01:00 · Испания. Ла Лига
Родриго отреагировал на непопадание в список 30 претендентов на «Золотой мяч»
00:44 · Испания. Ла Лига
Ямаль побил рекорд Неймара, оказавшись в числе номинантов на «Золотой мяч»
00:21 · Испания. Ла Лига
Два игрока «Барселоны» лидируют в топ-5 лигах по созданным явным моментам
04 Сентября
23:38 · Испания. Ла Лига
Карвахаль оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
22:49 · Испания. Ла Лига
Мбаппе номинирован на «Золотой мяч» в седьмой раз – ему всего 25 лет
22:40 · Испания. Ла Лига
Сборная Испании может потерять Ямаля
22:25 · Испания. Ла Лига
«Я испугался»: Педри признался, что боялся повторить судьбу Гави
Все новости
Рекомендуем