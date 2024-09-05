Карвахаль высказался о Ямале

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказался о своем партнере по национальной сборной Ламине Ямале, который выступает за «Барселону».

Опытный футболист отметил, что если смотреть на его возраст, то кажется невероятным, что он уже выступает в элите на таком уровне.

«Он очень хорошо адаптировался в национальной команде. Ямаль всё ещё ребёнок, поэтому ему нужно твёрдо стоять на ногах — но он отличный парень», — приводит слова Карвахаля The Athletic.

Напомним, что Ямаль был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, где сборная Испании стала триумфатором, в финале оказавшись сильнее сборной Англии (2:1).

