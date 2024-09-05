Ямаль высказался о номинации на «Золотой мяч»

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал новость о попадании в список номинантов на «Золотой мяч». Победитель награды станет известен под конец календарного года.

«Я провёл отличный сезон в «Барселоне». Эта номинация на «Золотой мяч» является только началом. Я хочу продолжить тяжело работать и приносить пользу своей команде», – цитирует Ямаля Barca Buzz.

17-летний Ямаль в новом розыгрыше чемпионата Испании отметился одним голом и четырьмя результативными передачами в четырёх матчах. Напомним, летом Ламин был одним из ключевых игроков сборной Испании, которая выиграла чемпионат Европы.