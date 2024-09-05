Защитник «Реала» Карвахаль ответил, готов ли завершить карьеру

«Сейчас я не задумываюсь об этом. У меня есть действующее соглашение с «Реалом». Я хочу продолжать наслаждаться футболом, каждым тренировочным занятием. С годами приходит понимание, что нужно ценить каждый момент. У меня хорошие отношения с клубом. Если мы договоримся о дальнейшем сотрудничестве, то я с радостью останусь», - передает слова 32-летнего латераля The Athletic.