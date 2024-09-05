«Реал» не отпустил полузащитника в «Монако» Головина

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль мог сменить клубную прописку под занавес летнего трансферного окна. Об этом информирует в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, в подписании испанского хавбека был заинтересован «Монако». Монегаски пытались оформить сделку перед дедлайном, однако «королевский» клуб отказался отпускать Себальоса.

Трудовой договор 28-летнего полузащитника с мадридским грандом рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость испанского игрока в шесть миллионов евро.