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«Реал» не отпустил полузащитника в «Монако» Головина

05 Сентября 2024 • 09:30 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль мог сменить клубную прописку под занавес летнего трансферного окна. Об этом информирует в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, в подписании испанского хавбека был заинтересован «Монако». Монегаски пытались оформить сделку перед дедлайном, однако «королевский» клуб отказался отпускать Себальоса.

Трудовой договор 28-летнего полузащитника с мадридским грандом рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость испанского игрока в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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