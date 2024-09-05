Почеттино высказался о нападающем «Реала» Мбаппе

Экс-наставник французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о бывшем подопечном Килиане Мбаппе, ныне выступающем за мадридский «Реал».
«Мбаппе проводил вечера дома за просмотром футбольных матчей. Иногда он звонил мне и присылал фотографии поединков, которые анализировал. Он даже смотрел игры второго дивизиона Португалии и задавал нам вопросы. Килиан делал это для того, чтобы учиться и становиться еще лучше», - передает слова аргентинского тренера Relevo.
Напомним, что Мбаппе пополнил ряды «Реала» минувшим летом. 25-летний француз подписал пятилетнее трудовое соглашение.
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