Почеттино высказался о нападающем «Реала» Мбаппе

«Мбаппе проводил вечера дома за просмотром футбольных матчей. Иногда он звонил мне и присылал фотографии поединков, которые анализировал. Он даже смотрел игры второго дивизиона Португалии и задавал нам вопросы. Килиан делал это для того, чтобы учиться и становиться еще лучше», - передает слова аргентинского тренера Relevo.