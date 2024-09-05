Не Винисиус и Мбаппе: Хоселу выбрал в «Реале» обладателя «Золотого мяча»

«Кому бы я отдал «Золотой мяч»? Дани Карвахалю. В прошлом сезоне он стал победителем всех турниров, а в этом уже выиграл Суперкубок УЕФА. Еще Дани стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Он забивал голы на Евро и в финале Лиге чемпионов. Организаторам стоит признать заслуги Карвахаля и вручить ему награду», - передает слова Хоселу AS.