Не Винисиус и Мбаппе: Хоселу выбрал в «Реале» обладателя «Золотого мяча»

Экс-форвард мадридского «Реала» Хоселу назвал футболиста, которому вручил бы «Золотой мяч» в этом году.
«Кому бы я отдал «Золотой мяч»? Дани Карвахалю. В прошлом сезоне он стал победителем всех турниров, а в этом уже выиграл Суперкубок УЕФА. Еще Дани стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Он забивал голы на Евро и в финале Лиге чемпионов. Организаторам стоит признать заслуги Карвахаля и вручить ему награду», - передает слова Хоселу AS.
В прошлом сезоне Карвахаль принял участие в 41 поединке. Защитник записал на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
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