Звезда «Барселоны» заявил, что футбол разрушает человека

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья поведал о проблемах, которые испытывал во время карьеры.
«Никогда нельзя сдаваться, если ты хочешь построить успешную карьеру. У меня было много причин сдаться, покинуть футбол и начать другую жизнь. Это профессия, которая разрушает тебя. Если не заботиться о себе, то футбол разрушит тебя. Можно впасть в депрессию и махнуть на все рукой», - передает слова бразильского полузащитника ESPN.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рафинья провел четыре поединка, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
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