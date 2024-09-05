Звезда «Барселоны» заявил, что футбол разрушает человека

«Никогда нельзя сдаваться, если ты хочешь построить успешную карьеру. У меня было много причин сдаться, покинуть футбол и начать другую жизнь. Это профессия, которая разрушает тебя. Если не заботиться о себе, то футбол разрушит тебя. Можно впасть в депрессию и махнуть на все рукой», - передает слова бразильского полузащитника ESPN.