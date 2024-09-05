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Семь игроков «Реала» номинированы на «Золотой мяч», от «Барселоны» - только двое

05 Сентября 2024 • 07:51 Комментировать

Мадридский «Реал» имеет наибольшее представительство в номинации на «Золотой мяч» в 2024 году. В список претендентов на престижную награду попали сразу семеро футболистов «королевского» клуба.

В номинацию включены: Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер и Тони Кроос (завершил карьеру).

Примечательно, что от каталонской «Барселоны», которая является извечным соперником «Реала», в номинацию попали только двое – Ламин Ямаль и Дани Ольмо.

Вручение престижной индивидуальной награды состоится на церемонии в Париже 28 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Даниэль Карвахаль Антонио Рюдигер Федерико Вальверде Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Дани Ольмо Джуд Беллингем Ламин Ямаль ещё теги
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