Семь игроков «Реала» номинированы на «Золотой мяч», от «Барселоны» - только двое

Мадридский «Реал» имеет наибольшее представительство в номинации на «Золотой мяч» в 2024 году. В список претендентов на престижную награду попали сразу семеро футболистов «королевского» клуба.

В номинацию включены: Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер и Тони Кроос (завершил карьеру).

Примечательно, что от каталонской «Барселоны», которая является извечным соперником «Реала», в номинацию попали только двое – Ламин Ямаль и Дани Ольмо.

Вручение престижной индивидуальной награды состоится на церемонии в Париже 28 октября.