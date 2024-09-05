Кроос высказался о номинации на «Золотой мяч» после завершения карьеры

Экс-футболист сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал свое попадание в число номинантов на «Золотой мяч» в 2024 году.

«Пенсия. Спасибо за понимание», - оставил сообщение немец в своих социальных сетях.

Напомним, что Кроос завершил игровую карьеру после чемпионата Европы – 2024, где с национальной командой Германии дошел до четвертьфинала. В матче 1/4 финала «бундестим» потерпела поражение от сборной Испании со счетом 1:2 в дополнительное время.

За «Реал» полузащитник выступал с 2014 года. Вместе с мадридцами он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, а также четырежды становился чемпионом испанской Ла Лиги.