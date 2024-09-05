Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал»

Атакующий полузащитник «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс грубо ответил на просьбу болельщика перейти в мадридский «Реал». Об этом рапортует Cadena Ser.

Этот инцидент произошел во время открытой тренировки команды. Фанат выкрикнул адрес Уильямса: «Нико, в следующем году в «Реал». На это вингер ответил: «Ублюдок, иди к черту».

В летнее трансферное окно сообщалось об интересе к игроку со стороны каталонской «Барселоны», однако сделка не состоялась. За «Атлетик» Уильямс выступает с 2021 года, его контракт рассчитан до середины 2027-го. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.