Карвахаль оценил работу президента «Реала» Переса

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказался о президенте «королевского» клуба Флорентино Пересе.

«Перес – самый лучший президент. Он сделал все для того, чтобы улучшить клуб. Это настоящий лидер и босс «Реала». Его работа действительно впечатляет», - передает слова испанского футболиста The Athletic.

Напомним, что под руководством Переса мадридский «Реал» выиграл множество турниров, среди которых Лига чемпионов, чемпионат Испании, клубный чемпионат мира и другие.

В новом сезоне Ла Лиги «сливочные» набрали восемь баллов в четырех турах и занимают второе место в турнирной таблице.