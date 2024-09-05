Педри назвал свою цель на сезон

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, чего ждёт от текущего сезона.

21-летний хавбек пропустил значительную часть прошлой кампании из-за травм. В июльском матче четвертьфинала Евро-2024 между сборными Испании и Германии футболист получил очередное повреждение, из-за которого не участвовал в оставшихся матчах турнира и предсезонных поединках «Барселоны», однако к старту нового розыгрыша Ла Лиги лидер «сине-гранатовых» оказался в строю.

«Единственное, чего я хочу в новом сезоне, – избегать травм и помогать команде всеми возможными способами. Летом мне пришлось много работать, чтобы восстановиться. Моей целью было набрать форму к первому туру Ла Лиги, и мне это удалось», – приводит Barca Universal слова Педри, отметившегося одним забитым мячом в четырёх матчах за команду Ханса-Дитера Флика.