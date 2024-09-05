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В «Реале» отреагировали на номинацию Лунина на приз имени Льва Яшина

05 Сентября 2024 • 07:23 Комментировать

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин номинирован на награду имени Льва Яшина. Этот приз вручается лучшему голкиперу года. В «королевском» клубе отреагировали на попадание украинского вратаря в список претендентов на престижную награду.

«Лунин – кандидат на трофей Льва Яшина – 2024», - говорится в социальных сетях мадридского гранда.

Также на приз были номинированы Ронвен Уильямс («Сандаунс»), Ян Зоммер («Интер»), Унай Симон («Атлетик»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Майк Меньян («Милан»), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
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