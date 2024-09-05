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Модрич объяснил, почему не завершает карьеру в сборной Хорватии

05 Сентября 2024 • 05:47 Комментировать
Португалия
...
Хорватия
1 1.55 X 4.30 2 6.50
Через 15 ч. 43 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич пока не планирует прекращать выступления в сборной Хорватии.

9 сентября хавбеку исполнится 39 лет. Он выступает за «шашечных» уже более 18 лет, но останавливаться на этом не планирует. Звезда «сливочных» примет участие в сентябрьских матчах хорватской национальной команды в Лиге наций.

«Я по-прежнему мотивирован, как и на старте карьеры. Представлять сборную Хорватии – моя самая большая гордость. Я счастлив, что всё ещё нахожусь здесь, что нужен тренеру, что товарищи по команде рады выступать со мной. Вот почему я всё ещё здесь. Думаю, я способен помочь», – заявил на пресс-конференции Модрич.

В четверг хорваты сыграют на выезде со сборной Португалии.

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