Модрич объяснил, почему не завершает карьеру в сборной Хорватии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич пока не планирует прекращать выступления в сборной Хорватии.

9 сентября хавбеку исполнится 39 лет. Он выступает за «шашечных» уже более 18 лет, но останавливаться на этом не планирует. Звезда «сливочных» примет участие в сентябрьских матчах хорватской национальной команды в Лиге наций.

«Я по-прежнему мотивирован, как и на старте карьеры. Представлять сборную Хорватии – моя самая большая гордость. Я счастлив, что всё ещё нахожусь здесь, что нужен тренеру, что товарищи по команде рады выступать со мной. Вот почему я всё ещё здесь. Думаю, я способен помочь», – заявил на пресс-конференции Модрич.

В четверг хорваты сыграют на выезде со сборной Португалии.