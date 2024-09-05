Неймар прокомментировал отсутствие Родриго в списке претендентов на «Золотой мяч»

Неймар поддержал своего соотечественника Родриго, который не был включён в расширенный список номинантов на «Золотой мяч».

Несмотря на свои успехи в «Реале», 23-летний форвард не попал в число претендентов на индивидуальную награду.

«Минимум топ-5 в мире», – написал Неймар в социальных сетях, прикрепив фото Родриго.

Бразильский форвард «сливочных» стал победителем Лиги чемпионов, Ла Лиги и Суперкубка Испании в прошлом сезоне. На счету игрока 17 забитых голов и девять результативных передач в 51 поединке за команду Карло Анчелотти во всех турнирах минувшей кампании.

Примечательно, что в расширенный список кандидатов попали семь других футболистов «Реала».