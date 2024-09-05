​Карвахаль: «Винисиус не прав»

В Испании немало шуму наделали жалобы Винисиуса Жуниора, который назвал страну, в которой он живёт уже пять лет, «расистской». Ему перечит его одноклубник Дани Карвахаль, который в дипломатичной манере дал бразильцу понять, что он не прав.

- Я знаю, от чего страдает Винисиус. Мы все его поддерживаем, как внутри команды, так и на публике. Я думаю, что испанский чемпионат растёт в том, что называется борьба с расизмом. Нет никаких сомнений в том, что Испания - не расистская страна, - цитирует слова Карвахаля derbyderbyderby.it.

Напомним, что Винисиус выступает за мадридский «Реал» с 2019 года.