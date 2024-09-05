Родриго отреагировал на непопадание в список 30 претендентов на «Золотой мяч»

Нападающего мадридского «Реала» Родриго не оказалось в числе номинантов на «Золотой мяч».

На приз претендуют сразу семь представителей «сливочных», однако в их числе нет 23-летнего бразильца, что уже вызвало споры в футбольном мире. Не остался в стороне и сам Родриго: он собрал свои фотографии с трофеями «Реала», завоёванными в прошлом сезоне, и опубликовал коллаж в социальных сетях, добавив к публикации смайлы с недоумением и ироничным смехом.

На счету Родриго 17 забитых голов и девять результативных передач в 51 матче за «Реал» в прошедшей кампании.

Вручение «Золотого мяча» состоится 28 октября.