Ямаль побил рекорд Неймара, оказавшись в числе номинантов на «Золотой мяч»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль установил очередной рекорд мирового футбола.

17-летний футболист оказался в числе 30 претендентов на «Золотой мяч» – полный список в среду обнародовал France Football. По информации FootMercato, Ямаль стал самым молодым в истории игроком, номинированным на престижную индивидуальную награду. Испанец превзошёл достижение Неймара, который претендовал на приз в 2011 году в возрасте 19 лет.

Ламин Ямаль стал победителем Евро-2024, а также был признан лучшим молодым игроком турнира. За «Барселону» вундеркинд провёл 50 матчей в прошлом сезоне, записав на свой счёт семь забитых мячей и девять голевых передач.