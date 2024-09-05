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Ямаль побил рекорд Неймара, оказавшись в числе номинантов на «Золотой мяч»

05 Сентября 2024 • 00:44 Комментировать
Жирона
...
Барселона
15.09 17:15

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль установил очередной рекорд мирового футбола.

17-летний футболист оказался в числе 30 претендентов на «Золотой мяч» – полный список в среду обнародовал France Football. По информации FootMercato, Ямаль стал самым молодым в истории игроком, номинированным на престижную индивидуальную награду. Испанец превзошёл достижение Неймара, который претендовал на приз в 2011 году в возрасте 19 лет.

Ламин Ямаль стал победителем Евро-2024, а также был признан лучшим молодым игроком турнира. За «Барселону» вундеркинд провёл 50 матчей в прошлом сезоне, записав на свой счёт семь забитых мячей и девять голевых передач.

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