Два игрока «Барселоны» лидируют в топ-5 лигах по созданным явным моментам

Сразу два представителя «Барселоны» возглавляют рейтинг игроков с наибольшим количеством созданных явных голевых моментов в пяти ведущих лигах в нынешнем сезоне.

Лидерство делят Ламин Ямаль и Рафинья Диас – в их активе по пять организованных «больших» шансов, отмечает Squawka. На втором месте располагаются Мохамед Салах, Брайан Мбеумо, Коул Палмер, Оскар Мингеса и Усман Дембеле – по четыре созданных явных момента.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 12 набранными очками после четырёх туров.

Рафинья отметился тремя голами и двумя ассистами в текущем розыгрыше чемпионата Испании, Ямаль – автор одного забитого мяча и четырёх голевых пасов.