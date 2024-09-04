Карвахаль оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

Правый защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль ответил на вопрос о своих шансах в споре за «Золотой мяч».

32-летний футболист, ставший победителем Лиги чемпионов и чемпионата Европы, оказался в числе 30 номинантов на приз.

«Вратарям и защитникам очень трудно выиграть «Золотой мяч», но я рад быть в списке претендентов. Посмотрим», – приводит Madrid Zone слова Карвахаля.

Вручение награды состоится 28 октября. Согласно рейтингу Goal, Даниэль Карвахаль входит в пятёрку главных фаворитов.

В прошлом году «Золотой мяч» достался Лионелю Месси, которого в этот раз не оказалось даже в расширенном списке.