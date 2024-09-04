Мбаппе номинирован на «Золотой мяч» в седьмой раз – ему всего 25 лет

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в очередной раз попал в число номинантов на «Золотой мяч».

Француз оказался в оглашённом сегодня расширенном списке из 30 кандидатов на престижную награду. Как отмечает Madrid Zone, в свои 25 лет форвард успел попасть в число соискателей «Золотого мяча» уже в седьмой раз.

Напомним, в прошлом году Килиан Мбаппе занял третье место в итоговом голосовании, уступив только победителю Лионелю Месси и Эрлингу Холанну. В этот раз аргентинец точно не получит приз – его не оказалось в расширенном списке.

Минувшим летом Мбаппе сменил клуб: он покинул «ПСЖ» и перебрался в «Реал» на правах свободного агента.