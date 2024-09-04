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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сборная Испании может потерять Ямаля

04 Сентября 2024 • 22:40 Комментировать
Сербия
...
Испания
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Через 22 ч. 8 мин.

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль рискует пропустить ближайший матч сборной Испании из-за травмы.

17-летний вингер ощущает дискомфорт, в связи с чем его участие в предстоящем поединке Лиги наций против сборной Сербии находится под сомнением, докладывает журналист Хоакин Марото. Тем не менее, по словам главного тренера «красной фурии» Луиса де ла Фуэнте, речь идёт лишь о незначительном повреждении.

Матч Сербия – Испания состоится 5 сентября. Тремя днями позднее действующие чемпионы Европы сыграют на выезде против сборной Швейцарии.

В активе Ламина Ямаля три забитых гола и восемь результативных передач в 14 играх за национальную команду.

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