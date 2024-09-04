Сборная Испании может потерять Ямаля

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль рискует пропустить ближайший матч сборной Испании из-за травмы.

17-летний вингер ощущает дискомфорт, в связи с чем его участие в предстоящем поединке Лиги наций против сборной Сербии находится под сомнением, докладывает журналист Хоакин Марото. Тем не менее, по словам главного тренера «красной фурии» Луиса де ла Фуэнте, речь идёт лишь о незначительном повреждении.

Матч Сербия – Испания состоится 5 сентября. Тремя днями позднее действующие чемпионы Европы сыграют на выезде против сборной Швейцарии.

В активе Ламина Ямаля три забитых гола и восемь результативных передач в 14 играх за национальную команду.