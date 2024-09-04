«Я испугался»: Педри признался, что боялся повторить судьбу Гави

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри рассказал, что чувствовал после полученной летом травмы.

Хавбек «красной фурии» получил повреждение в столкновении с Тони Кроосом в поединке четвертьфинала Евро-2024 против сборной Германии. Игрок пропустил остаток победного для испанцев турнира и предсезонную подготовку «Барселоны», но успел вернуться на поле к матчу первого тура Ла Лиги против «Валенсии».

«Я испугался, когда почувствовал боль в колене в том матче против сборной Германии. Я видел, что ранее произошло с Гави», – цитирует Barca Universal Педри.

Напомним, Гави по-прежнему не восстановился после разрыва крестообразной связки, полученного осенью прошлого года.