Вечером 4 сентября стали известны все претенденты на «Золотой мяч». Впервые за 21 год, с 2003 года в расширенном списке из 30 претендентов не оказалось форварда «Интер Майами» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Месси брал «Золотой мяч» восемь раз в карьере, в первый раз в 2009 году, а в последний раз на данный момент – в 2023 году. Роналду отстал на три награды, взяв пять «Золотых мячей» в своей карьере. Первая у португальца была в 2008 году, а последняя в 2017.

Ознакомиться с полным расширенным списком претендентов на «Золотой мяч» можно в нашей новости. Состоится церемония вручения престижной награды 28 октября в Париже.