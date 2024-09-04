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Чемпионат Испании. Ла Лига

17-летний Ямаль номинирован на «Золотой мяч» официально

04 Сентября 2024 • 21:50 Комментировать
Жирона
...
Барселона
15.09 17:15

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль оказался в числе номинантов на «Золотой мяч».

17-летний футболист оказался в числе 30 кандидатов на престижную индивидуальную награду, информирует пресс-служба France Football. Вундеркинд удачно провёл свой дебютный полноценный сезон за первую команду «Барселоны», а летом стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Испании. Кроме того, Ямаль удостоился звания лучшего молодого игрока прошлого розыгрыша Ла Лиги и Евро-2024.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в конце октября текущего года. В прошлый раз награда досталась Лионелю Месси.

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