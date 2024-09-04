Мэр Мадрида попросил Винисиуса извиниться

Глава Мадрида Хосе Алмейда попросил вингера «Реала» Винисиуса принести извинения за высказывание о расистских проявлениях в королевстве. Недавно бразилец высказал мнение, что Испанию нужно исключить из числа стран-хозяев ЧМ-2030 в связи с высоким уровнем расизма.

«Мы все осознаем, что в обществе наблюдаются проявления расизма. Но было бы глубоко несправедливо по отношению к Испании и к Мадриду говорить, что мы являемся расистским обществом. Вы должны извиниться», - заявил Хосе Алмейда.

Чемпионат мира 2030 года планируется на трех континентах: Европа (Испания, Португалия), Африка (Марокко) и Южная Америка (Аргентина, Уругвай, Парагвай).

Ранее вингер уже испытывал на себе расизм в течение поединка чемпионата Испании с «Валенсией». Тогда болельщики соперников весь поединок выкрикивали расистские оскорбления в адрес бразильца. Сейчас игрок «Реала» является главой комитет по борьбе с проявлениями расизма.