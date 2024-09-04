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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мэр Мадрида попросил Винисиуса извиниться

04 Сентября 2024 • 21:55 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00
Глава Мадрида Хосе Алмейда попросил вингера «Реала» Винисиуса принести извинения за высказывание о расистских проявлениях в королевстве. Недавно бразилец высказал мнение, что Испанию нужно исключить из числа стран-хозяев ЧМ-2030 в связи с высоким уровнем расизма.
«Мы все осознаем, что в обществе наблюдаются проявления расизма. Но было бы глубоко несправедливо по отношению к Испании и к Мадриду говорить, что мы являемся расистским обществом. Вы должны извиниться», - заявил Хосе Алмейда.
Чемпионат мира 2030 года планируется на трех континентах:  Европа (Испания, Португалия), Африка (Марокко) и Южная Америка (Аргентина, Уругвай, Парагвай).
Ранее вингер уже испытывал на себе расизм в течение поединка чемпионата Испании с «Валенсией». Тогда болельщики соперников весь поединок выкрикивали расистские оскорбления в адрес бразильца. Сейчас игрок «Реала» является главой комитет по борьбе с проявлениями расизма.
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