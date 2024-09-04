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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Рафа Мир отпущен под подписку о невыезде

04 Сентября 2024 • 20:45 Комментировать

Игрок «Валенсии» Рафа Мир неплохо гульнул на минувшие выходные и вместе с другом решил пригласить домой двух девиц, 21 и 22 лет, но намерение предаться с ними плотским утёхам обернулось вызовом полиции и арестом игрока. Впрочем, уже сегодня Рафу отпустили на свободу - постарался его адвокат Хайме Кампанер.

- Он спокоен, сейчас мы работаем над процессом. Матч только начался, - заявил прессе адвокат, словно намекая на то, что от защиты собирается перейти к нападению.

Разумеется, игрока отпустили не просто так, а под так называемую подписку о невыезде - в Испании на слово и в подпись не особо верят, а потому используют электронный браслет.


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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Рафа Мир
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