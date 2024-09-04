«Реал» на старте сезона даёт фору «Барсе»: команда Анчелотти может отдать чемпионство взамен на Лигу чемпионов

Болельщиков по всему миру беспокоит вопрос, что случилось со «сливочными». Две осечки в четырёх матчах – серьёзный повод задуматься о предпосылках и причинах неудачного старта. Рано паниковать, но и не обращать внимания тоже нельзя.

Факторы неудачного старта «Реала» в чемпионате Испании

Плохие результаты редко бывают случайными, поэтому о причинах стоит поговорить. Много уже было сказано про отчуждённость и несыгранность Мбаппе и Винисиуса. Даже кажется, что они игнорируют друг друга. Но не стоит считать это большой проблемой, так как им всё равно придётся взаимодействовать, иначе их карьеры примут совершенно другой оборот.

Второе распространенное объяснение – отсутствие Тони Крооса. Кажется, что эта причина притянута за уши. Не думаю, что это объективная причина плохой игры против не самых топовых команд.

Многие отмечают, что целый ряд игроков выступает ниже своих возможностей. Некоторые источники вроде Marca или AS отметили, что нет претензий разве что к Феде Вальверде и Эдеру Милитао. В таком клубе, как «Реал», не должно быть такого, что претензий нет только к двум игрокам – скорее, должно быть всё наоборот, то есть лишь к двум футболистам могли бы быть вопросы. Этот факт уже говорит о том, что проблема гораздо глубже, чем отсутствие взаимопонимания между Мбаппе и Винисиусом.

Несыгранность

Конечно, проблему во взаимопонимании исключать нельзя. Теоретически это возможно. Может быть такое, что нет ещё чёткого понимания, кто должен забегать за спину, а кто принимать в ноги. У кого есть право на творчество, а кто должен больше внимания уделять надежности и так далее. Но проблема здесь скорее не в этом. Во-первых, для решения таких вопросов есть предсезонка. Во-вторых, тренерский штаб Анчелотти настолько прожжён, что вряд ли не может справиться с этой задачей.

Возможно, «Реал» чуть-чуть расслабился. Когда ты за три года берёшь две ЛЧ, то сложно сохранить концентрацию. Однако, произошла оговорочка. Дело не в расслабленности, а в некоторой самоуспокоенности. Когда было сделано столько камбэков, когда команда смогла выбраться из многих передряг, автоматически кажется, что всегда всё под контролем. Наступает момент, когда у тебя нет огонька в тот период, когда всё идёт не так. Ты как будто заранее знаешь, что выберешься из этой ситуации. Из-за такой уверенности теряется тот самый огонёк, который позволяет добиваться результатов. При таком сценарии команда где-то через месяц-два придёт в себя, когда вновь ощутит чувство страха и голод до побед. Особенно хорошо он приобретается, когда «сливочные» играют против оппонента с таким же статусом, как у них самих.

«Реал» идёт на жертвы

Есть мнение, что у «Реала» проблемы с физической подготовкой. Всё-таки сезон длинный, по сравнению с прошлым сезоном в нём будет гораздо больше матчей. Календарь ЛЧ обещает быть длиннее, чем обычно. Кроме того, есть ещё и клубный чемпионат мира, который также внесёт свою долю нагрузки, а все главные битвы будут в апреле-мае. Однако в этом вопросе есть одно но. Если тренерский штаб намерен пожертвовать стартом сезона, то это может свидетельствовать о готовности отдать Ла Лигу «Барсе», которая просто жаждет титулов. Не факт, что наставники «сливочных» пойдут на эту жертву.

Конечно, ещё рано бить в колокола, но подопечным Анчелотти пора уже просыпаться. Я склоняюсь к тому, что «Реал» сейчас просто самоуспокоен. Думаю, они получили уже достаточно пинков, чтобы по-спортивному разозлиться.

Фото: Globallookpress.com

Реклама

Антон Карасевич