​Дюгарри: «Мбаппе очень долго смотрелся посредственно»

Французский нападающий Килиан Мбаппе перебрался в «Реал», и бывший игрок «трёхцветных» Кристоф Дюгарри считает, что ему нужно срочно прибавить и показать себя с лучшей стороны, чего, по словам Кристофа, уже давно не было.

- Килиан, несмотря на всю его блестящую статистику, очень долго, слишком долго, не показывал ничего особого. Как в сборной, так и в клубе, - заявил Дюгарри, слова которого цитирует RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2024 год, а до этого он успел какое-то время поиграть в составе «Монако». Что до Дюгарри, то в своей карьере тот поиграл за разные клубы, в том числе даже за «Барселону».