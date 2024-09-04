Полузащитник «Бетиса» Иско вновь будет прооперирован, сообщают официальные клубные ресурсы. Восстановление после первой операции пошло не по плану, поэтому игроку опять придётся оказаться на операционном столе.

Напомним, что в мае Иско получил перелом малоберцовой кости. Однако после операции во время восстановления у игрока выявили образование ложного сустава. Таким образом, испанец вновь перенесёт операцию.

32-летний атакующий полузащитник неплохо проявил себя в «Бетисе» в прошлом сезоне. В севильский клуб он попал прошлым летом. Игрока даже вызвали в сборную Испании, однако на победный для «красной фурии» Евро-2024 из-за перелома он не попал.