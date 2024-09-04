Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Восстановление Иско пошло не по плану официально

04 Сентября 2024 • 17:30 Комментировать

Полузащитник «Бетиса» Иско вновь будет прооперирован, сообщают официальные клубные ресурсы. Восстановление после первой операции пошло не по плану, поэтому игроку опять придётся оказаться на операционном столе.

Напомним, что в мае Иско получил перелом малоберцовой кости. Однако после операции во время восстановления у игрока выявили образование ложного сустава. Таким образом, испанец вновь перенесёт операцию.

32-летний атакующий полузащитник неплохо проявил себя в «Бетисе» в прошлом сезоне. В севильский клуб он попал прошлым летом. Игрока даже вызвали в сборную Испании, однако на победный для «красной фурии» Евро-2024 из-за перелома он не попал.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Иско
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» обратился к Черчесову Актюркоглу выбрал между «Спартаком» и «Галатасараем» Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл Глебов ответил, попрощался ли с болельщиками «Ростова» «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти «Реал» готовит подписание звёздного игрока за 0 евро Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Дзюба прокомментировал переход Соболева в «Зенит» Мбаппе назвал основного пенальтиста «Реала»
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды
Спортивные новости
Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open «Локомотив» обыграл «Металлург» в матче на Кубок Открытия КХЛ Самсонова в 1/8 финала US Open проиграла Швентек Медведев разгромил Боржеша и вышел в четвертьфинал US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Сентября
17:30 · Испания. Ла Лига
Восстановление Иско пошло не по плану официально
16:33 · Испания. Ла Лига
Карпин высказался о том, что Захарян взял восьмой номер в «Реал Сосьедаде» 1
15:26 · Испания. Ла Лига
Хоселу высказался о первых матчах Мбаппе в футболке «Реала» 1
15:00 · Испания. Ла Лига
Карвахаль высказался насчёт возможного перехода в МЛС
14:55 · Испания. Ла Лига
17-летний Ибрагим Диарра зимой перейдет в Барселону слухи
14:23 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Наше поколение вышло с улиц – теперь это почти невозможно»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Субименди высказался после решения не переходить в «Ливерпуль»
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял решение по Родри слухи
12:49 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок сборной Франции оценил дебютный отрезок Мбаппе в «Реале» 3
11:59 · Испания. Ла Лига
Ольмо: «Все игроки жаждут новых трофеев с «Барселоной»
11:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла полузащитника на три недели
11:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила хорошую новость о Гави
11:06 · Англия. Премьер-лига
У Родри следующим летом будет только два варианта по будущему 1
09:59 · Испания. Ла Лига
Ольмо рассказал, как проходит его адаптация в «Барселоне»
09:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» может вернуть своего бывшего футболиста
08:30 · Испания. Ла Лига
Новичок «Барселоны» Ольмо высказался о Ямале
08:18 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» 6
08:00 · Испания. Ла Лига
Винисиус хочет перенести чемпионат мира из Испании - названа причина 1
07:37 · Англия. Премьер-лига
Родри может уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб
07:30 · Испания. Ла Лига
Дюгарри назвал недостаток Мбаппе, который виден на фоне Винисиуса
06:56 · Испания. Ла Лига
Педри: «Хави постоянно критиковали, с Фликом всё стало спокойнее» 1
06:29 · Испания. Ла Лига
Ольмо высказался о затянувшейся регистрации в «Барселоне»
05:54 · Испания. Ла Лига
Пике поделился мнением об игре 17-летнего Кубарси
05:06 · Испания. Ла Лига
Ольмо: «Флик – одна из главных причин решения перейти в «Барселону»
04:44 · Испания. Ла Лига
Пике оценил перспективы «Барселоны» в текущем сезоне
Все новости
Рекомендуем