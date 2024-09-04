Карпин высказался о том, что Захарян взял восьмой номер в «Реал Сосьедаде»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что полузащитник Арсен Захарян взял восьмой номер в «Реал Сосьедаде», под которым специалист выступал за испанскую команду на протяжении трех сезонов.

«Мне то что, что Захарян взял восьмой номер? Будет мои преемником в «Реал Сосьедаде», ну дай бог», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что игрок сборной России пополнил ряды испанской команды летом прошлого года, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2029 года.

В минувшем сезоне он принял участие в 40 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.