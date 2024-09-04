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Хоселу высказался о первых матчах Мбаппе в футболке «Реала»

04 Сентября 2024 • 15:26 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу высказался о первых матчах Килиана Мбаппе в футболке «королевского клуба». Напомним, в последнем туре Ла Лиги француз оформил дубль в ворота «Бетиса», но до этого не мог забить 3 матча кряду.

«Критика Мбаппе? Лично у меня нет никаких сомнений. Мбаппе – как бутылка кетчупа. Сначала выдавливаешь, и он не выливается, но потом все помидоры выливаются сразу. Он уже дважды забил «Бетису» и продолжит забивать в будущем», – цитирует Хоселу Madrid Zone.

Мбаппе перебрался в «Реал» летом на правах свободного агента из французского «ПСЖ». Хоселу в прошлом сезоне выиграл с мадридским клубом Ла Лигу и Лигу чемпионов, но затем покинул команду.

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Реал Мадрид Хоселу Килиан Мбаппе ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
04 Сентября 2024 в 15:40
такое красочное описание...правда, по-моему больше на "запор" похоже ))
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