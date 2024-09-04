Карвахаль высказался насчёт возможного перехода в МЛС

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ответил на вопрос о возможном переходе в МЛС в будущем. Напомним, действующий контракт 32-летнего футболиста истекает в конце сезона.

«Переход в МЛС после «Реала»? Это один из вариантов. Когда я решу покинуть «Реал», я не перейду в другую европейскую команду. Альтернатив будет мало», – цитирует Карвахаля издание The Athletic.

Карвахаль 6 раз побеждал в Лиге чемпионов в составе «Реала». Испанский футболист ранее выступал за леверкузенский «Байер», где впечатлил руководство «королевского клуба» и заслужил возвращение на «Сантьяго Бернабеу».