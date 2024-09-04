Этой зимой состав «Барселоны» может пополнить молодой вингер из Мали Ибрагим Диарра.

17-летний футболист из Мали уже занимался с командой из Испании и оставил о себе хорошее впечатление. Ибрагиму сообщали о том, что зимой с ним планируют подписать контракт, чтобы он начал выступать за клуб «Барселона Атлетик». Сейчас ждут его совершеннолетия.

Известный скаут Винил Тонг следующим образом охарактеризовал будущего игрока «Барселоны»: «Диарра обладает необычайной силой и прекрасным владением мячом, сочетая потрясающую физическую форму с изяществом в дриблинге. Его удар по воротам не менее впечатляет. Эта мощь, этот шаг, это умение обыгрывать защитников и его сильный удар делают его грозным нападающим», - приводит слова скаута SPORT.

На прошедшем чемпионате мира до 17 лет Ибрагим вошел в символическую сборную турнира.