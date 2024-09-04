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Чемпионат Испании. Ла Лига

17-летний Ибрагим Диарра зимой перейдет в Барселону слухи

04 Сентября 2024 • 14:55 Комментировать
Этой зимой состав «Барселоны» может пополнить молодой вингер из Мали Ибрагим Диарра.
17-летний футболист из Мали уже занимался с командой из Испании и оставил о себе хорошее впечатление. Ибрагиму сообщали о том, что зимой с ним планируют подписать контракт, чтобы он начал выступать за клуб «Барселона Атлетик». Сейчас ждут его совершеннолетия.
Известный скаут Винил Тонг следующим образом охарактеризовал будущего игрока «Барселоны»: «Диарра обладает необычайной силой и прекрасным владением мячом, сочетая потрясающую физическую форму с изяществом в дриблинге. Его удар по воротам не менее впечатляет. Эта мощь, этот шаг, это умение обыгрывать защитников и его сильный удар делают его грозным нападающим», - приводит слова скаута SPORT.
На прошедшем чемпионате мира до 17 лет Ибрагим вошел в символическую сборную турнира.
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