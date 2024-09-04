Левандовски: «Наше поколение вышло с улиц – теперь это почти невозможно»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал об изменениях в футболе. По словам поляка, в настоящий момент сложно стать футболистом, являясь выходцем с уличного футбола.

«Футбол постоянно меняется, и то, как молодые футболисты учатся играть в футбол, тоже меняется. Наше поколение вышло с улиц – теперь это почти невозможно», - слова Левандовски приводит B/R Football.

В сезоне 2024/2025 Роберт Левандовски забил четыре гола в четырёх матчах. На текущий момент «Барселона» является единоличным лидером чемпионата Испании. Второй «Реал» каталонцы опережают на четыре очка.