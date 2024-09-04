Экс-игрок сборной Франции оценил дебютный отрезок Мбаппе в «Реале»

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри оценил выступления Килиана Мбаппе в первых матчах за «Реал».

«Для Мбаппе начало сезона является успешным. Он забил в первом матче за «Реал», а недавно оформил дубль в Ла Лиге. Если говорить о статистике, то это успешно. При этом Мбаппе раньше часто показывал средний уровень на поле, несмотря на статистику голов. Он должен стать ещё лучше», - сказал Дюгарри RMC Sport.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» мадридская команда отстаёт на четыре зачётных балла (восемь против двенадцати).