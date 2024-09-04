Ольмо: «Все игроки жаждут новых трофеев с «Барселоной»

Атакующий полузащитник Дани Ольмо, пополнивший ряды каталонской «Барселоны» в летнее трансферное окно, рассказал об амбициях своей команды.
«Совсем недавно я стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Я еще не устал от побед. Хочу выиграть как можно больше титулов. В нашей команде все игроки жаждут новых трофеев с «Барселоной», - передает слова футболиста газета Marca.
Дани перешел в «Барселону» из немецкого «РБ Лейпцига» за 55 миллионов евро. Хавбек заключил с «сине-гранатовыми» шестилетний контракт.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ольмо провел два поединка и отметился двумя голами.
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