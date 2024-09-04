Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ольмо: «Все игроки жаждут новых трофеев с «Барселоной»

04 Сентября 2024 • 11:59 Комментировать

Атакующий полузащитник Дани Ольмо, пополнивший ряды каталонской «Барселоны» в летнее трансферное окно, рассказал об амбициях своей команды.

«Совсем недавно я стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Я еще не устал от побед. Хочу выиграть как можно больше титулов. В нашей команде все игроки жаждут новых трофеев с «Барселоной», - передает слова футболиста газета Marca.

Дани перешел в «Барселону» из немецкого «РБ Лейпцига» за 55 миллионов евро. Хавбек заключил с «сине-гранатовыми» шестилетний контракт.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ольмо провел два поединка и отметился двумя голами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 1
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Ольмо
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость «Спартак» обратился к Черчесову «Барселона» может потерять Ольмо после Нового года Медведев высказался о первом конфликте в «Зените» с участием Соболева Актюркоглу выбрал между «Спартаком» и «Галатасараем» Глебов ответил, попрощался ли с болельщиками «Ростова» Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл «Реал» готовит подписание звёздного игрока за 0 евро «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый
Спортивные новости
Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open «Локомотив» обыграл «Металлург» в матче на Кубок Открытия КХЛ Самсонова в 1/8 финала US Open проиграла Швентек Медведев разгромил Боржеша и вышел в четвертьфинал US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Сентября
12:49 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок сборной Франции оценил дебютный отрезок Мбаппе в «Реале»
11:59 · Испания. Ла Лига
Ольмо: «Все игроки жаждут новых трофеев с «Барселоной»
11:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла полузащитника на три недели
11:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила хорошую новость о Гави
11:06 · Англия. Премьер-лига
У Родри следующим летом будет только два варианта по будущему
09:59 · Испания. Ла Лига
Ольмо рассказал, как проходит его адаптация в «Барселоне»
09:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» может вернуть своего бывшего футболиста
08:30 · Испания. Ла Лига
Новичок «Барселоны» Ольмо высказался о Ямале
08:18 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» 3
08:00 · Испания. Ла Лига
Винисиус хочет перенести чемпионат мира из Испании - названа причина 1
07:37 · Англия. Премьер-лига
Родри может уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб
07:30 · Испания. Ла Лига
Дюгарри назвал недостаток Мбаппе, который виден на фоне Винисиуса
06:56 · Испания. Ла Лига
Педри: «Хави постоянно критиковали, с Фликом всё стало спокойнее» 1
06:29 · Испания. Ла Лига
Ольмо высказался о затянувшейся регистрации в «Барселоне»
05:54 · Испания. Ла Лига
Пике поделился мнением об игре 17-летнего Кубарси
05:06 · Испания. Ла Лига
Ольмо: «Флик – одна из главных причин решения перейти в «Барселону»
04:44 · Испания. Ла Лига
Пике оценил перспективы «Барселоны» в текущем сезоне
02:30 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» официально объявила номера игроков на сезон 2
01:29 · Италия. Серия А
​Испанская пресса уверена - «Барселона» заполучит Леау
01:22 · Испания. Ла Лига
Ольмо: «Мы с Рафиньей сразу нашли общий язык в «Барселоне»
01:05 · Испания. Ла Лига
Эстевао Виллиан: «Винисиус – лучший игрок мира на данный момент»
00:32 · Испания. Ла Лига
Мингеса: «Барселона» всё ещё переживает переходный период»
00:15 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на игрока «Атлетико» с отступными в 100 млн евро
03 Сентября
23:08 · Испания. Ла Лига
Мбаппе удивлён «Реалом»
22:57 · Испания. Ла Лига
Кунде: «Теперь мне действительно нравится играть справа в защите» 1
Все новости
Рекомендуем