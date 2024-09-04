«Барселона» потеряла полузащитника на три недели

Каталонская «Барселона» сообщила о сроках восстановления полузащитника команды Фермина Лопеса, получившего повреждение бедра.

Как сообщается в социальных сетях «сине-гранатовых», футболист проведет на больничном около трех недель. В текущем сезоне чемпионата Испании Фермин сыграл три поединка и получил одну желтую карточку.

В последнем матче Ла Лиги «Барселона» разгромно победила «Вальядолид» со счетом 7:0. После четырех туров подопечные Ханса-Дитера Флика с 12 баллами занимают первое место в турнирной таблице. Следующий матч каталонцы сыграют против «Жироны» 15 сентября.