«Барселона» сообщила хорошую новость о Гави

«Барселона» показала видео, на котором полузащитник команды Гави тренируется по индивидуальной программе. 20-летний футболист возобновил работу с мячом после долгого восстановления, что является хорошей новостью для «сине-гранатовых».

Как известно, Гави получил серьёзную травму колена в ноябре прошлого года. После этого полузащитник долгое время провёл в клубном лазарете.

«Барселона» в четырёх стартовых турах Ла Лиги набрала максимальное количество очков – двенадцать. Ближайший матч команда Ханса-Дитера Флика проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Жироны» на выезде.