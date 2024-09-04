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Чемпионат Испании. Ла Лига

Может ли «Барселона» бороться за титулы в сезоне-2024/25

04 Сентября 2024 • 12:05 Комментировать

«Барселона» удачно стартовала в Ла Лиге – четыре игры и аналогичное число побед. Команда много забивает, намного меньше пропускает и имеет ряд моментов в каждом матче. Разберёмся, смогут ли каталонцы, невзирая на их финансовые проблемы, бороться за титулы.

Ответ: да, но это будет только в одном турнире. Кажется, что нынешняя команда неспособна собрать букет титулов, но она вполне может урвать свой цветок.

Что изменилось с приходом Флика

Ханс-Дитер Флик «Барселоне» ставит игру в высокий прессинг. И с ходу возникает вопрос, хватит ли команде физических кондиций, чтобы поддерживать такой высокий темп на протяжении всего сезона. Ответ на этот вопрос станет решающим в том, смогут ли парни Флика биться за трофеи.

Пока прессинг даёт свои плоды: увеличивается процент возврата мяча, да и игру удаётся контролировать. У «сине-гранатовых» есть продуктивный сплав молодости и опыта в лице того же Ямаля и великого Левандовски.

Радует воссоединение Роберта с Фликом. Кажется, поляк даже расцвёл от этого, ведь мы помним, что именно при этом тренере нападающий выдал лучший отрезок в своей карьере. Возможно, Роберт сейчас может пережить свою вторую молодость – у него четыре гола в четырёх матчах. Мы знаем, что он король игры в штрафной, который может быть не только страйкером, но и полезным в подыгрыше.

Есть моменты, которые бросаются в глаза, и мы их обсудим.

1. Хорош Педри. Можно сказать, что он является системообразующим игроком команды, который делает разницу.

2. Не сбавил оборотов после Евро Ламин Ямаль. Будет любопытно посмотреть, как пойдёт у него игра на дистанции.

3. Изменилась роль Рафиньи в команде. Раньше он не был твёрдым игроком основы – сейчас его статус изменился в лучшую сторону для футболиста. Случилось это благодаря тому, что он разносторонний игрок, но главное, он хорош в прессинге.

4. Финансовая ситуация заставляет Флика обращать внимание на таких молодых игроков, как Марк Касадо, Марк Берналь и Жерар Мартин.

Могут ли каталонцы обойти «Реал»? Да, могут. «Сливочным» с приходом Килиана Мбаппе необходимо найти нужные и оптимальные для себя сочетания. Этим поиском как раз может воспользоваться «Барса». Возможно, в ближайшие два месяца каталонцам нужно уйти в отрыв, а там его уверенно удержать.

Сейчас рано делать глубокие выводы. Да, мы видим, что хочет построить Флик. Однако нужно дождаться встреч против прямых конкурентов. Плюс долгая дистанция даст ответы на многие вопросы. В любом случае за «Барселоной» будет очень интересно наблюдать.

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Мбаппе необходимо время на адаптацию, «Реал» инвестировал на 7-8 лет вперёд

Антон Карасевич

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Педри Ламин Ямаль ещё теги
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