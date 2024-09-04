Ольмо рассказал, как проходит его адаптация в «Барселоне»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо рассказал, как проходит его адаптация в команде. Напомним, «сине-гранатовые» приобрели хавбека у «РБ Лейпцига» минувшим летом за 55 миллионов евро.

«Моя адаптация? Тренер видит меня на той же позиции, где я выступал за «РБ Лейпциг» и сборную Испании. У меня уже есть связь с такими игроками, как Педри и Ламин Ямаль. Это многое упрощает. Именно поэтому моя адаптация проходит быстро», – цитирует Ольмо RAC 1.

Напомним, ранее «Барселона» долго не могла зарегистрировать Ольмо. 26-летний полузащитник в первых двух матчах в Ла Лиге забил по одному голу.