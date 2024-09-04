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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе необходимо время на адаптацию, «Реал» инвестировал на 7-8 лет вперёд

04 Сентября 2024 • 09:18 Комментировать

Более громкого перехода, чем трансфер французского футболиста, и не придумать. Учитывая статус Килиана Мбаппе и команды Карло Анчелотти, понятное дело, что внимание к адаптации француза колоссальное. И в этом вопросе больше скепсиса, чем оптимизма.

За четыре игры в Ла Лиге Мбаппе отличился двумя забитыми мячами, а также в его пассиве много нереализованных моментов. Безусловно, ему сложно играть на позиции центрального нападающего – он больше привык находится левее, однако данное амплуа за Винисиусом.

Мбаппе может вернуть времена «галактикос»

Болельщики стали поговаривать, что Мбаппе из «Реала» сделает «ПСЖ». Ещё бытует мнение, что может вернуться время «галактикос», где количество звёзд заметно превосходило количество трофеев. Но не нужно быть настолько категоричными. Во-первых, уже не «Реал» нуждается в Мбаппе, а наоборот. Во-вторых, не забываем, что «сливочных» тренирует Карло Анчелотти, который во всём умеет находить нужный баланс. Да и новичку, скорее всего, нужно просто освоиться, а там всё пойдет как надо.

Умение решать в ответственный момент

Есть мнение, что Мбаппе несовместим с Винисиусом. На это может дать ответ только время. Некоторые отмечают, что бразильская тройка Винисиус – Родриго – Эндрик кажется оптимальной, и французу в этой компании нет места. Но и здесь громких выводов делать не стоит. Во-первых, как мы отмечали ранее, прошло ещё мало времени. Во-вторых, сезон длинный, и возможность хорошей ротации вряд ли будет предосудительной. В-третьих, человек, который в оптимальном для себя возрасте является чемпионом мира, лишним никогда не будет. Футболисты такого калибра умеют решать в самый ответственный момент. Есть ли такое умение у Эндрика – большой вопрос.

Обратите внимание, что «Аталанте» Килиан забил. Он забил в той игре, в которой накал был гораздо выше, чем в первых двух турах испанского чемпионата. Возможно, Мбаппе будет быстрее раскрываться в тех поединках, которые для «Реала» будут вызовом. Не забываем, что даже Роналду в Мадриде понадобилась адаптация. И вопрос с португальцем стоял гораздо острее, так как на тот момент «сливочные» семь лет как не могли взять ЛЧ. Да не то что взять, а пройти далеко по стадиям! Стоит отметить, что даже с приходом Роналду заветный титул пришлось ждать аж целых пять лет. С французом ситуация иная – у боссов «Реала» есть право на хладнокровие. Если удастся грамотно встроить Килиана – для его нынешней команды это станет классной инвестицией на 7-8 лет вперёд. Кажется, что в руководстве «сливочных» это понимают.

Самый главный вывод – даже такому мастеру нужно дать время на адаптацию. Есть все предпосылки к тому, чтобы Мбаппе стал своим в Мадриде: он хорошо мотивирован, находится в прекрасном для футбола возрасте, играет под руководством великого и мудрого тренера, а также в команде, где на космическом уровне развита психология победителя.

Антон Карасевич


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