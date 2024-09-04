«Реал» может вернуть своего бывшего футболиста

Мадридский «Реал» задумывается над возвращением в команду марокканского защитника Ашрафа Хакими, ныне выступающего за французский «ПСЖ». Об этом рапортует Todofichajes.

Напомним, что Хакими является воспитанником академии «королевского» клуба. В Мадриде марокканец не смог закрепиться и в 2020 году ушел в миланский «Интер». За парижский гранд он выступает с 2021-го. В нынешнем сезоне чемпионата Франции защитник провел три встречи, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Хакими связан трудовыми обязательствами с «ПСЖ» до середины 2026 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 60 миллионов евро.